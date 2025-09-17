Geger! Warga Bangkalan Temukan Jenazah Pria Tidak Wajar, Posisi Tertutup Terpal

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Warga Desa Mrandung, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Madura digegerkan dengan sesosok jenazah yang ditemukan tertutup terpal warna biru pada Senin (15/9) pagi.

Penemuan tersebut menuai tanda tanya, bagi masyarakat setempat. Jasad korban dalam posisi tangan dan kaki terikat di pinggir sawah.

Kasi Humas Polres Bangkalan Ipda Agung Intama membenarkan terkait keberadaan jenazah tersebut. Petugas telah mengecek identitas korban dan diketahui korban adalah H (31).

Baca Juga: Inilah Hasil Autopsi Jenazah Wanita yang Ditemukan di Wisata Gua Lowo Ponorogo

“H ditemukan pertama kali oleh salah satu warga setempat. Warga curiga terhadap sebuah terpal warna biru di pinggir sawah. Setelah dibuka, ternyata seorang pria dengan kondisi kaki dan tangan terikat,” ujar Agung, Selasa (16/9).

Agung menambahkan saat ditemukan, jenazah korban dalam keadaan penuh luka di tubuhnya. Saat ini jenazah tengah menjalani perawatan di Puskesmas Klampis.

“Kepolisian juga telah memintai keterangan sejumlah saksi, dan koordinasi dengan Satreskrim Polres Bangkalan," katanya.

Pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematian pada korban. Petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Masih didalami. Polres Bangkalan dan Polsek Klampis masih terus koordinasi dan mendalami identitas dari korban dan serta motif dari tindakan tersebut," pungkas Agung. (mcr23/jpnn)