Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Hingga Sore Kawasan Berikut Potensi Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (17/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sore dan malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Dau. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Gedangan, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bantur, Gedangan, dan Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.