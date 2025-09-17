Cuaca Surabaya Hari Ini, Selama Seharian Berpotensi Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (17/9).

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)