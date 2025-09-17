Cuaca Jawa Timur 17 September 2025, Pagi Hingga Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (17/9).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun.

Gerimis juga mengguyur Kota Mojokerto, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Lumajang, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Pacitan hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Ponorogo dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-19 kilometer per jam.