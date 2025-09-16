Resmi Diluncurkan, Winme Tawarkan Solusi Jualan Instan Produk Digital Hingga Jasa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Winme, platform digital commerce builder lokal resmi diluncurkan dan langsung menarik perhatian para penjual produk digital, fisik, hingga jasa.

CEO Winme Suroto menjelaskan berbeda dengan marketplace konvensional yang menerapkan potongan biaya cukup besar, Winme hadir dengan biaya jauh lebih rendah.

Seller cukup mengunggah produk, mengaktifkan pembayaran, dan bisa langsung menerima transaksi dalam hitungan menit.

“Banyak pelaku usaha dan kreator digital yang selama ini harus merelakan sebagian besar keuntungan mereka dipotong oleh platform. Winme hadir sebagai solusi agar seller bisa berjualan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menguntungkan,” jelas Suroto, Senin (16/9).

Menurutnya, tren produk digital seperti ebook, kelas online, hingga template kini makin diminati. Namun, seller kerap mengeluhkan biaya potongan besar ketika berjualan di marketplace.

Fenomena ini mendorong gelombang seller beralih ke Winme.

“Mereka yang lebih dulu pindah mengaku sudah merasakan keuntungan penuh dan alur penjualan yang lebih sederhana,” ujar dja.

Winme juga menyiapkan berbagai fitur unggulan, seperti payment link, e-invoice, integrasi web builder, hingga sistem afiliasi per produk untuk mendukung monetisasi kreator.