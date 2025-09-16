JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Resmi Diluncurkan, Winme Tawarkan Solusi Jualan Instan Produk Digital Hingga Jasa

Resmi Diluncurkan, Winme Tawarkan Solusi Jualan Instan Produk Digital Hingga Jasa

Selasa, 16 September 2025 – 20:22 WIB
Resmi Diluncurkan, Winme Tawarkan Solusi Jualan Instan Produk Digital Hingga Jasa - JPNN.com Jatim
Winme, paltform digital commerce builder lokal menawarkan biaya potongan lebih rendah dibanding marketplace besar. Foto: Dok. Winme

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Winme, platform digital commerce builder lokal resmi diluncurkan dan langsung menarik perhatian para penjual produk digital, fisik, hingga jasa.

CEO Winme Suroto menjelaskan berbeda dengan marketplace konvensional yang menerapkan potongan biaya cukup besar, Winme hadir dengan biaya jauh lebih rendah.

Seller cukup mengunggah produk, mengaktifkan pembayaran, dan bisa langsung menerima transaksi dalam hitungan menit.

Baca Juga:

“Banyak pelaku usaha dan kreator digital yang selama ini harus merelakan sebagian besar keuntungan mereka dipotong oleh platform. Winme hadir sebagai solusi agar seller bisa berjualan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menguntungkan,” jelas Suroto, Senin (16/9).

Menurutnya, tren produk digital seperti ebook, kelas online, hingga template kini makin diminati. Namun, seller kerap mengeluhkan biaya potongan besar ketika berjualan di marketplace.

Fenomena ini mendorong gelombang seller beralih ke Winme.

Baca Juga:

“Mereka yang lebih dulu pindah mengaku sudah merasakan keuntungan penuh dan alur penjualan yang lebih sederhana,” ujar dja.

Winme juga menyiapkan berbagai fitur unggulan, seperti payment link, e-invoice, integrasi web builder, hingga sistem afiliasi per produk untuk mendukung monetisasi kreator.

Winme, paltform digital commerce builder lokal menawarkan biaya potongan lebih rendah dibanding marketplace besar.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   platform jualan digital winme winpay alternatif marketplace indonesia jualan online digital commerce builder

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU