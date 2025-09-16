Polda Jatim Bakal Hadirkan Ahli Teknis Selidiki Penyebab Kecelakaan Bus di Bromo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ditlantas Polda Jatim bakal menghadirkan ahli teknis kendaaran untuk meminta menjelaskan terkait sistem bus yang mengalami kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/9).

Dirlantas Polda Jatim Kombes Iwan Saktiadi mengatakan ahli teknis yang dihadirkan berasal dari HINO yang merupakan pabrik dari bus bernomor polisi P 7221 UG itu.

“Kenapa demikian karena bus ini adalah merek HINO. Kami akan memastikan seluruh sistem bus tersebut, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Sistem kelistrikan, sistem pemudi, sistem pengereman, di mana tiga sistem ini yang mendukung bagaimana operasi bus itu berjalan,” kata Iwan saat konferensi pers Mapolda Jatim, Selasa (16/9).

Maka dari itu, pihaknya akan bersurat kepada pabrik pembuat bus tersebut untuk mendapatkan informasi secara detail.

“Kami mohon waktu kami sudah bersurat ke pabrikan tersebut, untuk mengirimkan ahli yang mengetahui seluk-beluk ataupun secara teknis dari tipe atau jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga telah melaksanakan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hasilnya, tidak ditemukan bekas pengeraman.

Hasil olah TKP juga telah kami dapatkan beberapa fakta, di mana di lokasi yang pertama tidak ditemukan jejak pengereman,” ucapnya.

Iwan menjelaskan olah TKP dilakukan sepanjang 60 meter dari titik pertama bus mengalami kecelakaan hingga berhenti di bahu kanan jalan.