UPN Veteran Jatim Latih Pokdarwis Desa Durensari Susun Paket Wisata Budaya

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) UPN Veteran Jatim menggelar pelatihan penyusunan paket wisata edukasi berbasis budaya untuk pengurus Pokdarwis Desa Wisata Durensari, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek pada 12–13 Agustus 2025.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan inovasi dan kreativitas pengelola wisata dalam mengemas potensi desa, agar mampu menarik kunjungan sekaligus mendukung konsep green economy.

Desa Durensari selama ini dikenal dengan atraksi wisata alam Indonesia Durio Foresty (IDF) seluas 650 hektare, namun potensi budaya dinilai masih bisa dikembangkan menjadi paket wisata menarik.

Pelatihan diikuti 30 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota Pokdarwis. Mereka dibimbing langsung oleh dosen UPN Veteran Jatim Wahyuni, M.Par dan Farta Ade Saputra, MSc.

Materi mencakup penyusunan program wisata, jadwal perjalanan, kalkulasi biaya, hingga praktik menyusun paket wisata secara berkelompok.

Hari kedua, peserta melakukan simulasi wisata edukasi budaya dengan mengunjungi Sanggar Budaya Masertu Laras. Mereka berlatih menyusun paket wisata gamelan, tembang Jawa, aksara Jawa, permainan tradisional, hingga wisata busana adat.

Ketua Pokdarwis Desa Durensari Unik Winarsih mengapresiasi kegiatan ini.

“Melalui pengembangan wisata berbasis budaya, kita tidak hanya melestarikan identitas desa, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat,” ujar Unik.