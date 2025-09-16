Siap Ukir Prestasi, Telkom University Kukuhkan 1.141 Mahasiswa Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 1.141 mahasiswa baru Telkom University Kampus Surabaya resmi dikukuhkan melalui Sidang Terbuka Senat di Aula Utama kampus, Selasa (16/9).

Pengukuhan ini menjadi penutup rangkaian PKKMB 2025 yang digelar 9–11 September lalu. Prosesi dipimpin langsung oleh Rektor Telkom University Prof Dr Suyanto, S.T., M.Sc.

Pelantikan dilakukan dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti mahasiswa dari tujuh program studi, yakni Bisnis Digital, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Komputer, Teknik Logistik, Teknik Telekomunikasi, dan Rekayasa Perangkat Lunak.

Sesi kedua diikuti mahasiswa dari prodi Informatika, Sains Data, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi.

Dalam sambutannya, Prof Suyanto menegaskan peran perguruan tinggi bukan hanya mencetak lulusan, tetapi juga mendorong riset serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Telkom University, kata dia, menargetkan menjadi National Entrepreneurial University Berbasis Safe AI pada 2028.

“Dalam menerapkan AI, kita tidak boleh melupakan aspek kemanusiaan. Karena itu, TelU menekankan human-AI collaborations melalui empathy, professionalism, dan human enlightenment,” ujar Suyanto.

Pengukuhan ditandai dengan pembacaan Janji Mahasiswa sebagai komitmen awal menempuh pendidikan di Telkom University.