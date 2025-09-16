Khofifah Serahkan Santunan Rp10 Juta untuk Keluarga Korban Kecelakaan Bus di Bromo

jatim.jpnn.com, JEMBER - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi keluarga korban kecelakaan bus pariwisata rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember asal Jember yang terjadi di Jalan Raya Bromo, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/9).

Dalam kunjungan duka tersebut, Gubernur Khofifah didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait mendatangi rumah duka almarhum Hendra Pratama di Kecamatan Panti, Jember.

Dia menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan santunan kepada ahli waris korban.

Sebagai bentuk kepedulian, santunan sebesar Rp10 juta diberikan kepada lima ahli waris, yakni keluarga almarhumah Bela Puteri Kayila Nurjati (10), Hendra Pratama (37), Wardatus Soleha (35), Aiza Farhani Agustin (7), dan Arti Wibowati (34).

Sementara itu, santunan bagi tiga korban lainnya diserahkan langsung di RSBS Jember.

“Semoga bantuan ini bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kami semua ikut berduka dan mendoakan para korban meninggal dunia husnul khotimah,” tutur Khofifah.

Bupati Jember Muhammad Fawait menambahkan, pihaknya bersama Pemprov Jatim juga menyiapkan program lanjutan bagi anak-anak korban.

“Selain santunan dari Ibu Gubernur, pemerintah daerah memastikan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin melalui beasiswa,” ujarnya. (mcr23/jpnn)