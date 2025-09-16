9 Korban Kecelakaan Bus Rombongan Karyawan RSBS Jember Jalani Operasi

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sembilan korban kecelakaan rombongan bus Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember di jalur Bromo yang luka sedang hingga berat menjalani operasi.

“Ada 17 korban korban yang mengalami luka sedang hingga berat, 16 korban dirawat di RSBS Jember dan satu korban tidak bisa dibawa ke RSBS karena kondisinya belum stabil sehingga masih di RSUD dr Moh Saleh Kota Probolinggo,” kata Pemilik RSBS Jember dr Faida dalam konferensi pers yang digelar di aula rumah sakit setempat, Senin (15/9).

Dia menjelaskan kabar terbaru kondisi korban perawat Betty yang berafa di SUD dr Moh Saleh kesadarannya sedikjt meningkat dan kemungkinan akan dibawa juga ke RSBS untuk mendapatkan perawatan intensif.

"Insyaallah kami sudah bersepakat dengan pihak keluarga untuk menjemput perawat ruang jantung RSBS yang dirawat di RSUD dr Moh Saleh untuk dibawa dan dirawat di RSBS," tuturnya.

Menurutnya, jumlah karyawan dan keluarganya yang ikut dalam rombongan bus wisata ke Gunung Bromo sebanyak 53 orang, bukan 52 orang yang pernah disampaikan sebelumnya.

"Sebanyak 24 orang mengalami cedera ringan yang terdiri dari 12 karyawan dan 12 orang keluarganya menjalani rawat jalan saja dan mendapatkan obat-obatan, sedangkan yang mengalami cedera sedang hingga berat sebanyak 21 orang," katanya.

Faida mengatakan dari 21 korban kecelakaan yang mengalami cedera sedang hingga berat, sebanyak sembilan orang di antaranya harus menjalani operasi patah tulang sebanyak delapan orang ,dan operasi bedah syaraf sebanyak satu orang karena menderita cedera kepala berat.

Adapun untuk delapan korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan oleh pihak keluarga di Kabupaten Jember dan ada satu korban yang dimakamkan di Madiun sesuai dengan permintaan keluarga.