Inspirasi Azizah, Juara Silat Nasional dari SMATAG Surabaya: Semua Karena Allah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Azizah Maheswari Santosa, siswi kelas XI-7 SMA 17 Agustus 1945 (SMATAG) Surabaya meraih Juara 2 dalam ajang 7th UMSurabaya National Silat Championship 2025.

Kejuaraan berlangsung di Auditorium At Tauhid Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (6/9), diikuti ratusan pesilat dari berbagai jenjang.

Azizah turun di kategori Seni Beregu Full Remaja Putri memperagakan jurus baku bersama dua rekannya. Penampilan mereka yang kompak dan penuh penjiwaan mengantarkan medali perak.

Azizah mengaku motivasinya datang dari pesan sederhana sang ibu.

“Tolong motivasikan itu semua karena Allah. Jadi, fondasinya agama,” ujar Azizah menirukan wejangan dari sang Ibu (10/9).

Azizah mulai menekuni pencak silat sejak SMP Negeri 57 Surabaya dan aktif di organisasi Perisai Hati Surabaya hingga kini. Konsistensi itu membuatnya semakin matang menghadapi ajang nasional.

Selain ibunya, sang ayah yang pernah menekuni karate juga menjadi inspirasi.

“Ayah menjadi gambaran untuk terus semangat. Ibu selalu mengingatkan agar prestasi jangan menggeser fokus pendidikan,” ucapnya.