Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis dan Hujan Lebat di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (16/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Karangploso, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Siangnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

Sorenya Ampelgading gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan dan berangin.