Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hujan Lebat, Siang-Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (16/9).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Karang Pilang, Lakarsantri, dan Sambikerep. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Karang Pilang, Lakarsantri, dan Wiyung berangin. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)