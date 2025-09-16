Unusa Ditunjuk Jalankan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Bagi 210 Guru TK & SD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) menunjuk Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) untuk menjalankan Pemenuhan Kualifikasi Akademik.

Total ada 210 guru TK dan SD yang akan mengikuti program perkuliahan di Unusa. Rinciannya, 142 mengikuti perkuliahan di Prodi PGPAUD dan sebanyak 68 Prodi PGSD.

Unusa merupakan salah satu dari 92 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bersedia berkerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Perlu diketahui, program ini menyasar kepada 12.500 guru TK dan SD yang belum memiliki gelar sarjana untuk difasilitasi melalui program melanjutkan studi di LPTK penyelenggara.

Rektor Unusa Achmad Jazidie mengatakan jika Unusa sejajar dengan LPTK negeri lain yang juga dipercaya menjalankan program yang sama.

“Kami bangga ditunjuk untuk menjalankan amanah ini. Insya Allah kami akan mendidik para guru dengan sebaik-baiknya, sekaligus bisa meningkatkan komptensi mereka agar kelak ketika kembali mereka dengan menyandang gelar sarjana, proses belajar mengajar mereka makin baik dari sebelumnya,” katanya.

Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dengan semakin banyak guru yang berpendidikan tinggi, diharapkan kualitas pembelajaran di ruang kelas meningkat signifikan.