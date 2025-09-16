Untag Surabaya Bekali 79 Pejabat Struktural, Siapkan Kepemimpinan Visioner & Nasionalis

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Untag Surabaya menggelar Pembekalan Pejabat Struktural masa jabatan 2025–2029 di Hotel Grand Whiz Trawas, Mojokerto pada 11–13 September 2025.

Sebanyak 79 pejabat struktural mengikuti pembekalan, mulai dari rektor dan jajaran, dekan, wakil dekan, ketua program studi, hingga kepala unit kerja.

Selain itu, hadir pula 39 peninjau dari Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Membangun Kepemimpinan Struktural Akademik yang Visioner, Nasionalis, dan Inovatif untuk Akselerasi Mutu Lulusan Berkelas Dunia’ ini dibuka Ketua Dewan Pembina YPTA Surabaya Bambang DH.

“Mimpi Untag Surabaya bukan lagi sekadar menjadi perguruan tinggi unggul, melainkan harus berkelas dunia. Saya bangga dengan spirit One Team, One Commitment, One Goal yang terus dijaga,” ucap Bambang.

Ketua Pengurus YPTA Surabaya J Subekti menambahkan watak nasionalis pejabat struktural harus bermuara pada jiwa patriotik.

“Nasionalis berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan menjaga persatuan tanpa merendahkan bangsa lain,” ujarnya.

Hari kedua, peserta mengikuti outbound bertema harmonisasi dan soliditas teamwork. Puncaknya, seluruh peserta bergabung dalam permainan The A Team dengan mengibarkan bendera Merah Putih melalui rakitan bambu raksasa yang dinaiki Rektor Untag Surabaya Prof Dr Mulyanto Nugroho dan Wakil Rektor I Harjo Seputro.