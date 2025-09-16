Kasir Pintar Gelar Bizclash 2.0 & Bootcamp AI Dukung Inovasi Bisnis Anak Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kasir Pintar menggelar perhelatan kompetisi ide bisnis Bizclash 2.0 yang berkolaborasi dengan program Bootcamp AI 2025.

Berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri, kedua acara ini dirancang untuk memperkuat ekosistem bisnis berbasis teknologi serta memberdayakan generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan digital yang relevan dengan perkembangan zaman.

CCO & Co-Founder Kasir Pintar Sitti Raisya Fitri mengatakan sebagai kompetisi ide bisnis berskala nasional, Bizclash Competition 2.0 tahun ini menarik 231 tim dengan total 466 peserta dari berbagai perguruan tinggi dan komunitas bisnis di seluruh Indonesia.

“Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat dua kategori utama, yakni Business Idea dan Bisnis Berjalan,” jelas Sitti, Senin (15/9).

Menurutnya, acara ini menjadi ajang pembuktian kreativitas dan inovasi anak muda Indonesia dalam bergerak menemukan inovasi dan upaya menggerakkan perekonomian melalui ide dan inovasi bisnis yang diciptakan.

Melalui serangkaian tahap seleksi yang cukup ketat, tahap kompetisi ini diawali dari pengumpulan Business Model Canvas (BMC), coaching dengan mentor profesional, hingga presentasi di hadapan juri profesional yang kompeten di bidang bisnis.

“Bizclash Competition 2.0 menampilkan standar kompetisi yang semakin tinggi dari tahun ke tahun,” kata dia.

Dalam puncak acara yang digelar pada 26–28 Agustus 2025, tim Vorione dari Institut Teknologi Bandung dinobatkan sebagai Business Idea of The Year, sementara tim Shiroku dari Universitas Gadjah Mada meraih gelar Business of The Year untuk kategori bisnis berjalan.