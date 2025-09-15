Viral Pengemis di Exit Tol Madiun Pukul Pemotor, Satpol PP Bakal Tindak Tegas

JPNN.com

Senin, 15 September 2025 – 21:40 WIB
Beredar video berdurasi 24 detik mendadak ramai di media sosial. Rekaman tersebut memperlihatkan seorang perempuan yang diduga pengemis melakukan aksi tidak pantas di area lampu merah Exit Tol Madiun. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang perempuan yang diduga berprofesi sebagai pengemis melakukan aksi tak pantas di area lampu merah Exit Tol Madiun. Kejadian itu viral di media sosial dalam durasi 24 detik.

Dalam video tersebut, perempuan itu tampak menghampiri seorang pengendara motor yang berhenti karena lampu lalu lintas masih merah.

Tanpa alasan jelas, dia tiba-tiba memukul kepala pengendara tersebut, bahkan ketika lampu sudah hijau, pelaku kembali berusaha memukul, meski berhasil dihindari oleh korban.

Aksi tersebut sontak memancing perhatian warga sekitar dan pengguna jalan lain.

Kasi Operasional dan Pengendalian Masyarakat Satpol PP Kabupaten Madiun Candra Yudianto menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas.

“Perempuan itu sudah beberapa kali kami amankan. Namun, masuk kategori ODGJ, penanganannya tidak bisa serta-merta. Kami terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” ujar Candra.

Menurut Candra, keluarga yang bersangkutan pun sudah menyerah menghadapi perilaku pengemis tersebut.

“Dia sudah lama beraktivitas di kawasan itu. Sering kami tindak, tapi tetap kembali lagi ke lokasi yang sama,” jelasnya. (mcr23/jpnn)

Viral, pengemis perempuan tiba-tiba pukul pengendara motor di exit Tol Madiun

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

