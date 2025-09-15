MPM Honda Jatim Ajak Mahasiswa Jadi Pelopor Keselamatan Berkendara

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim) terus konsisten mengedukasi generasi muda soal pentingnya keselamatan berkendara.

Kali ini, MPM Honda Jatim berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo, dan Jasa Raharja Jawa Timur menggelar Seminar Safety Riding bertema ‘Di Jalan Fokus, Kuliah Mulus’.

Acara ini diikuti 100 mahasiswa dari berbagai fakultas UMSIDA. Suasana seminar berlangsung interaktif, mahasiswa aktif bertanya, berbagi pengalaman, hingga mengikuti talkshow bersama narasumber.

Marketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari mengatakan generasi muda harus menjadi agen perubahan di jalan raya.

“Melalui seminar ini, kami ingin menanamkan semangat #Cari_Aman agar mahasiswa bisa jadi teladan dalam berkendara. Ini juga bentuk sinergi antara pendidikan, pemerintah, dan industri dalam menumbuhkan budaya tertib lalu lintas,” ujar Suhari, Senin (15/9).

Kepala Dishub Kabupaten Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara menambahkan pentingnya mahasiswa membekali diri dengan pengetahuan keselamatan berkendara.

“Kami berharap mahasiswa bisa menjadi pelopor keselamatan, dimulai dari diri sendiri hingga lingkungan sekitar,” tuturnya.

Kegiatan yang juga didukung Jasa Raharja ini diharapkan menekan angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan. (mcr12/jpnn)