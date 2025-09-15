Perhatian, Masyarakat Surabaya Bisa Urus SKCK di Polsek Terdekat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya mengungkapkan warga bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) melalui polsek setempat.

Imbauanq ini untuk memecah antrean ribuan pemohon SKCK yang membludak di Polrestabes Surabaya, Senin (15/9).

Diketahui, SKCK ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi bagi masyarakat yang lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina mengungkapkan pembuatan SKCK bisa dilakukan di Polsek sehingga tidak perlu menunggu antrean yang lama di Polrestabes Surabaya.

“Sejak kemarin kami sudah mengimbau masyarakat bisa daftar melalui Polsek,” kata Rina dikonfirmasi.

Dia mengatakan hingga Senin sore total ada 1000 antrean yang mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Namun, baru 300 yang sudah dilayani.

“Ini katanya yang sudah mengambil nomor antrean 1000, yang baru diselesikan hari ini baru 300,” kata Rina.

Dia mengatakan ribuan antrean itu tidak bisa diselesaikan satu hari. Pihaknya telah berkoodinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya, agar diberi tambahan waktu hingga Jumat pekan ini.