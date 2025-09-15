Harhubnas 2025: Wings Air Tambah Rute Surabaya ke Tiga Kota Besar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025, maskapai Wings Air, anggota Lion Group, meresmikan pembukaan sejumlah rute penerbangan baru dari Surabaya menuju kota-kota strategis di Jawa dan Bali.

Tiga rute yang dibuka kembali yakni Surabaya–Banyuwangi, Surabaya–Semarang, dan Surabaya–Yogyakarta (Adisutjipto). Penerbangan mulai beroperasi bertahap pada 18–24 September 2025 menggunakan pesawat ATR-72 berkapasitas 72 kursi.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menyambut langkah ini sebagai strategi penting memperkuat konektivitas daerah.

“Konektivitas udara memiliki makna strategis. Tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong pariwisata dan investasi,” ujar Nyono di Surabaya, Senin (15/9).

Menurutnya, Banyuwangi dengan Kawah Ijen, Baluran, hingga Pulau Merah, akan semakin mudah diakses wisatawan lewat rute baru ini.

Sementara itu, rute ke Semarang dan Yogyakarta diharapkan mempermudah perjalanan bisnis, mudik keluarga, hingga akses jamaah umrah menuju hub internasional di Surabaya.

Jadwal Penerbangan Wings Air Rute Baru

• Surabaya – Yogyakarta Adisutjipto – Surabaya: Selasa, Kamis, Sabtu (mulai 18 September 2025)

• Surabaya – Semarang – Surabaya: Senin, Rabu, Jumat, Minggu (mulai 19 September 2025)

• Surabaya – Banyuwangi – Surabaya: Rabu, Minggu (mulai 24 September 2025)