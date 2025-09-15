Pemohon SKCK di Polrestabes Surabaya Membeludak, Antrean Capai 1.000 Orang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya digeruduk ribuan masyarakat. Bukan untuk demo, tetapi membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Senin (15/9).

SKCK ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi bagi masyarakat yang lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina mengatakan hingga Senin sore total ada 1000 antrean yang mengajukan permohonan pembuatan SKCK. Namun, baru 300 yang sudah dilayani.

“Ini katanya yang sudah mengambil nomor antrean 1.000, yang baru diselesaikan hari ini baru 300,” kata Rina.

Dia mengatakan ribuan antrean itu tidak bisa diselesaikan satu hari. Pihaknya telah berkoodinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya, agar diberi tambahan waktu hingga Jumat pekan ini.

“Dari Bakesbangpol kami kooridnasi sampai Jumat,” katanya.

Rina menyampaikan bahwa permohonan pembuatan SKCK juga bisa dilakukan di Polsek setempat sehingga tak perlu berbondong-bondong ke Polrestabes Surabaya.

“Masyarakat bisa daftar melalui Polsek,” jelasnya.