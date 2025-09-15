Kecelakaan Maut di Waduk Unesa Surabaya, Pemotor Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Kampus Unesa, tepatnya di kawasan Waduk Unesa, Senin (15/9) siang. Seorang pengendara sepeda motor Honda Vario dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan insiden itu dilaporkan sekitar pukul 12.56 WIB.

“Korban berinisial RDD, laki-laki, 21 tahun, warga Gayung Kebonsari, Surabaya,” ujar Linda.

Linda menjelaskan saat petugas gabungan tiba, korban sudah tergeletak di pinggir jalan. Tim medis yang melakukan pemeriksaan memastikan korban meninggal dunia.

Jenazah kemudian dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RSU dr Soetomo menggunakan ambulans Dinsos. Barang-barang milik korban, termasuk dompet, ponsel, dan motor, diamankan polisi.

“Keluarga korban sudah dihubungi untuk segera ke kamar jenazah RSU dr Soetomo,” jelasnya.

Sementara itu, kendaraan lain yang diduga terlibat tidak terpantau di lokasi.

“Untuk kendaraan lain yang diduga terlibat dalam kecelakaan tidak termonitor di lokasi kejadian,” kata Linda.