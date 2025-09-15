Lewat Feders Gathering 2025, Federal Oil Edukasi Pengguna Motor Matic di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Federal Oil, lini merek dari PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) memulai rangkaian Feders Gathering 2025 bertajuk Zona Nyaman di Buro Garden, Surabaya pada Minggu (14/9).

Acara ini menjadi ajang silaturahmi ratusan pemotor matic dari berbagai komunitas sekaligus mempererat hubungan antara Federal Oil dengan para pengguna motor matic di tanah air.

Surabaya menjadi kota pertama dari rangkaian Feders Gathering sebelum berlanjut ke beberapa kota besar lainnya.

Kegiatan diawali dengan city ride menjelajahi rute ikonik Surabaya, termasuk kunjungan ke sejumlah Federal Oil Center (FOC).

Di sana peserta mengenal lebih dekat layanan bengkel rekanan, mengganti pelumas dengan Federal Matic, serta mengikuti berbagai tantangan interaktif yang telah disiapkan.

“Kami ingin hadir lebih dekat, mendengarkan kebutuhan mereka, dan memastikan setiap pengendara makin nyaman bersama Federal Oil,” ujar Market Development General Manager PT EMLI Rommy Averdy Saat.

Baca Juga: ExxonMobil Hadirkan MachineXT untuk Layanan Manajemen Pelumas di Jatim

Selepas city ride, peserta menikmati sesi ramah tamah berupa sharing session bersama ahli dan pengguna setia Federal Matic mengenai pentingnya pelumas sintetik sesuai karakter mesin motor.

Acara juga dimeriahkan hiburan, pembagian hadiah untuk komunitas terbaik, serta ajakan mendukung BK8 Gresini Racing MotoGP, tim yang disponsori Federal Oil di ajang balap dunia.