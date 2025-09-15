Satu Keluarga Jadi Korban Kecelakaan Bus RSBS Jember di Jalur Bromo

jatim.jpnn.com, JEMBER - Tujuh dari delapan jenazah korban kecelakaan maut bus rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember di jalur Bromo dimakamkan di Kabupaten Jember pada Minggu (14/9) malam.

Ketujuh jenazah itu adalah Bela Puteri Kayila Nurjati (10), Hendra Pratama (37), Arti Wibowati (34), Wardatus Soleha (35), Aiza Fahrani Agustin (7), Desi Eka Agustini (33), dan Nasha Azkiya Naygara (14), sedangkan satu korban lainnya, Hesti Purba Wredhamaya (39), dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga.

"Ada delapan korban yang meninggal dunia. Mereka karyawan RSBS dan keluarganya, tiga di antaranya masih anak-anak," kata pemilik RSBS Jember Faida, Senin (15/9).

Sebelum dimakamkan, tujuh jenazah itu disalati di halaman parkir RSBS Jember bersama puluhan karyawan, keluarga, dan kerabat yang memenuhi lokasi sejak sore hari. Setelah itu, jenazah diserahkan ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan di TPU sekitar rumah duka.

Faida menjelaskan 17 korban mengalami luka sedang hingga berat. Dari jumlah itu, 15 dibawa ke RSBS untuk dirawat, sedangkan dua korban dalam kondisi kritis tetap dirawat di RSUD Tongas dan RSUD dr Moh. Saleh, Probolinggo.

“Sebagian pasien luka berat harus menjalani operasi. Kami berharap dua korban kritis di RSUD Tongas dan dr Moh. Saleh segera membaik agar bisa dipindah ke RSBS untuk perawatan intensif,” ujarnya.

Faida menegaskan keberangkatan ke Bromo murni inisiatif karyawan secara mandiri, bukan agenda resmi rumah sakit.

"Jadi, memang dari pihak RSBS tidak tahu keberangkatan mereka ke Gunung Bromo sampai terdengar musibah kecelakaan yang terjadi itu," katanya.