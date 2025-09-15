JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi & Siang

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi & Siang

Senin, 15 September 2025 – 10:25 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi & Siang - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (15/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Siang sampai malam berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Kromengan, Ngajum. Poncokusumo, Tirtoyudo, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Jabung dan Tumpang gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Baca Juga:

Sore dan malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-28 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU