Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi & Siang

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (15/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Siang sampai malam berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Jabung, Kromengan, Ngajum. Poncokusumo, Tirtoyudo, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Jabung dan Tumpang gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sore dan malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-28 derajat celsius.