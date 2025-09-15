Cuaca Jawa Timur 15 September 2025, Pagi & Siang Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (15/9).

Paginya Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Sumenep hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Bondowoso gerimis. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sorenya Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Malang, Pacitan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Blitar, Bondowoso, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Malang, Pacitan, Situbondo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-26 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)