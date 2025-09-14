JPNN.com

Minggu, 14 September 2025 – 21:30 WIB
Sopir Bus Rombongan Karyawan RSBS Jember yang Kecelakaan di Bromo Diamankan Polisi - JPNN.com Jatim
Bus rombongan karyawan RSBS Jember kecelakaan di jalur Bromo Probolinggo diduga akiabt rem blong, Minggu (14/9). Foto: Dok. Polres Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sopir yang mengemudikan bus bernopol P 7221 UG kecelakaan di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo ditangkap polisi.

Bus Hino milik PO IND’S 88 yang membawa rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) itu dikemudikan oleh Albahri (57) warga Probolinggo.

Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira mengungkapkan sopir bus dalam keadaan selamat dan sedang diperiksa di Kantor Satlantas Probolinggo.

“Sopir itu luka di tangan. Namun, kondisi masih sehat, hanya luka di tangan, saat ini sedang kami amankan di kantor satlantas,” kata Safiq.

Selain itu, pihaknya juga telah memanggil pengelola untuk sekaligus dimintai keterangan terkait kondisi kelaikan jalan bus tersebut.

“Saat ini mulai dari pengelola busnya sudah kami panggil untuk datang kantor satlantas namun masih perjalanan, nanti kami info, nanti pasti akan kami mintai keterangan juga terkait kelayakan jalan terkait bus ini,” ucap dia.

Berdasarkan data kepolisian, penumpang bus itu berjumlah 52 orang. Sebanyak orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 44 sisanya mengalami luka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Probolinggo.

Dia menjelaskan kecelakaan bus tersebut bermula saat usai mengantar rombongan berwisata ke Gunung Bromo.

Polisi amankan sopis bus rombongan nakes yang alami kecelekaan di jalur Bromo Probolinggo
