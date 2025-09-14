Kronologi Kecelakaan Maut Bus Karyawan RSBS Jember di Bromo Tewaskan 8 Orang

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Bus pariwisata PO IND’S 88 bernopol P 7221 UG yang berisi rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember mengalami kecelakaan maut di jalur Bromo Jalan Raya Sukapura, Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/9).

Bus yang dikemudikan Albahri (57) warga Desa Gladak Pakem, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Probolinggo itu diduga mengalami rem blong.

“Informasi sementara terkait dengan bus rem blong. Namun, hal itu masih perkiraan dari penumpang maupun dari driver,” Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira.

Dia menjelaskan kejadian itu bermula saat usai mengantar rombongan berwisata ke Gunung Bromo.

Setibanya di lokasi, bus tiba-tiba melaju tak terkendali menabrak pembatas jalan, hingga menabrak pagar rumah warga.

“Jadi, bus ini menabrak pembatas jalan, lalu masih berjalan terus sampai pembatas pagar dari salah satu rumah warga, dan waktu menabrak pembatas pagar baru kendaraan ini berhenti,” ucapnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan keterangan saksi mata, saat kejadian ada juga penumpang yang terlempar dari badan bus.

“Dari keterangan warga memang ada korban yang terlempar dari bus,” ujarnya.