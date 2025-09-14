Saksi Sebut Penumpang Terlempar dari Bus Saat Kecelakaan Karyawan RSBS Jember

JPNN.com

Minggu, 14 September 2025 – 20:45 WIB
Rombongan bus karyawan RSBS Jember yang kecelakaan di lereng Gunung Bromo di Kecamatan Sukapura, Probolinggo, Minggu (14/9). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira menyebut ada penumpang yang terlempar dari dalam bus saat kecelakaan bus rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember di jalur Gunung Bromo.

Hal itu terungkap dari keterangan saksi mata saat di lokasi kejadian. Namun, hal tersebut masih belum diketahui kebenarannya.

“Dari keterangan warga memang ada korban yang terlempar dari bus,” kata Safiq saat dikonfirmasi.

Pihaknya akan menguji keterangan saksi-saksi melalui serangkaian olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan lanjutan.

"Kalau terkait kebenarannya, setelah evakuasi ini baru kami sampaikan tindak lanjutnya dan kejadian pastinya setelah pemeriksaan saksi-saksi,” tuturnya.

Kecelakaan maut bus rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember diduga disebabkan akibat rem blong.

“Informasi sementara terkait dengan bus rem blong, tetapi hal itu masih perkiraan dari penumpang maupun dari driver,” ungkapnya.

Dia menjelaskan saat mengalami rem blong, bus diketahui melaju tak terkendali, menabrak pembatas jalan, hingga menabrak pagar rumah warga.

