Rem Blong Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan Maut Bus Karyawan RSBS Jember di Bromo

Minggu, 14 September 2025 – 20:25 WIB
Bus rombongan karyawan RSBS Jember kecelakaan di jalur Bromo Probolinggo diduga akiabt rem blong, Minggu (14/9). Foto: Dok. Polres Probolinggo

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Bus rombongan karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember kecelakaan di jalur Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/9) sore.

Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safiq Jundhira mengungkapkan dugaan penyebab kecelakaan maut tersebut akibat bus rem blong. Namun, hal itu masih harus diselidiki lebih lanjut.

“Informasi sementara terkait dengan bus rem blong, namun hal itu masih perkiraan dari penumpang maupun dari driver,” ungkap Safiq saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan saat mengalami rem blong, bus diketahui melaju tak terkendali, menabrak pembatas jalan, hingga menabrak pagar rumah warga.

"Jadi, bus ini menabrak pembatas jalan, lalu masih berjalan terus sampai pembatas pagar dari salah satu rumah warga, dan waktu menabrak pembatas pagar baru kendaraan ini berhenti,” jelasnya.

Sejumlah saksi mata menyebut ada penumpang yang terlempar dari bus.

“Keterangan warga memang ada korban yang terlempar,” kata dia.

Walakin, polisi belum bisa memastikan kebenaran dugaan tersebut.

