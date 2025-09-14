Rombongan Karyawan RSBS Jember Kecelakaan di Gunung Bromo, 8 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sebanyak delapan orang karyawan Rumah Sakit Bina Sehat (RSBS) Jember dikabarkan tewas saat bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas di lereng gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Minggu (14/9) sore.

Direktur RSBS Jember Faida membenarkan insiden kecelakaan itu merupakan rombongan karyawan RSBS yang sedang berlibur ke Gunung Bromo.

“Mereka infonya turun dari Gunung Bromo setelah tasyakuran kelulusan S1,” kata Faida saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Belasan penumpang yang mengalami luka-luka telah dievakuasi ke berbagai fasilitas kesehatan, seperti Rumah Sakit dr Mohamad Saleh Kota Probolinggo hingga RS Arrozi Probolinggo.

“Beberapa orang kritis. Kami sedang di Probolinggo membawa 18 ambulans dengan patwal untuk mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka)," ucap mantan Bupati Jember itu.

Faida mengatakan pihaknya sudah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah M. Saleh Kota Probolinggo dan mengidentifikasi jenazah korban.

Hasil sementara identifikasi korban yang meninggal dunia yakni

1. Hesty P ahli gizi RSBS

2. Arti perawat HD RSBS

3. Hendra CS RSBS

4. Istri Hendra CS RSBS

5. Anak Hendra CS RSBS

6. Anak perawat Maria

"Ada tujuh jenazah yang meninggal di lokasi kejadian, namun satu jenazah belum berhasil kami identifikasi," katanya.