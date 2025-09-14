Riekerink Bangga dengan Pemainnya Seusai Tekuk Arema FC, Dewa United Naik ke Peringkat 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dewa United sukses mencuri kemenangan 2-1 atas tuan rumah Arema FC dalam laga Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (20/9).

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengaku bangga dengan daya juang anak asuhnya.

"Saya bangga dengan para pemain, karena situasi seperti ini yang butuhkan. Mereka tampil bagus dan berjuang bersama-sama," kata Riekerink selepas laga.

Tim berjuluk Tangsel Warrior mencetak gol cepat di menit ke-12 lewat Alex Martins setelah menerima umpan Stefano Lilipaly. Arema sempat mencoba mendominasi dengan mengubah formasi, tetapi Dewa United mampu mengantisipasi.

"Pada 20 menit pertama Arema menggunakan formasi 4-4-2. Setelah itu, mereka mengganti formasi ke 4-3-3 tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami," ujar pelatih asal Belanda tersebut.

Riekerink optimistis kemenangan ini bisa mengangkat motivasi tim.

"Musim ini kami tidak memulainya dengan baik," ucapnya.

Sementara itu, Stefano Lilipaly mengaku senang bisa menyumbang assist. Namun, dia menegaskan yang terpenting adalah kemenangan tim.