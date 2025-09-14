Ekspansi di Jatim, Es Krim Halocoko Targetkan 6.000 Freezer hingga Akhir 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Industri es krim di Indonesia terus berkembang. Salah satu brand yang jadi sorotan adalah Halocoko, spesialis es krim cokelat.

Halocoko ikut serta di IFBC Expo 2025 Surabaya yang digelar 12–14 September 2025. Pameran ini menjadi momentum penting bagi Halocoko untuk memperluas pasar sekaligus menawarkan program kemitraan baru, khususnya di Jawa Timur.

Senior Brand Manager Halocoko Business Unit Viona mengatakan Jawa Timur merupakan pasar strategis.

“Kami ingin lebih dekat dengan konsumen sekaligus mengajak calon mitra bergabung. Peluang ini menjanjikan dengan sistem distribusi matang dan es krim cokelat yang selalu diminati,” ujarnya.

Dalam pameran, Halocoko memberi promo khusus: calon mitra bebas franchise fee selamanya. Tawaran ini dinilai meringankan biaya awal usaha tanpa mengurangi potensi keuntungan.

Saat ini, Halocoko sudah memiliki lebih dari 30.000 outlet di seluruh Indonesia. Produk mereka juga sudah mengantongi izin edar BPOM, Sertifikat Halal MUI, dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

Deputy General Manager PT Halocoko Ice Cream Indonesia, Jackson, menambahkan pihaknya menargetkan penambahan 20.000 unit freezer secara nasional, dengan 6.000 unit di Jawa Timur hingga akhir 2025.

“Bagi yang ingin memulai bisnis, tetapi bingung produk apa yang dijual, Halocoko bisa menjadi pilihan tepat,” ungkapnya.