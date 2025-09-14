Eazy Paspor Jadi Solusi Imigrasi Permudah Jemaah Haji Mengurus di Hari Libur

jatim.jpnn.com, PALU - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu melayani pembuatan paspor bagi calon jemaah haji Kota Palu, Sabtu (13/9). Layanan ini digelar di Kantor Kementerian Agama Kota Palu.

Program Eazy Paspor kali ini sengaja dilaksanakan di hari libur agar calon jemaah haji lebih mudah mengurus dokumen tanpa terganggu kesibukan kerja.

Dalam kegiatan itu, sebanyak 116 orang calon jemaah haji dilayani dalam proses penerbitan paspor.

Kehadiran pelayanan ini bertujuan mempermudah dan mempercepat proses administrasi dokumen perjalanan yang menjadi syarat utama keberangkatan ibadah haji.

Kepala Kanim Palu, Pungki Handoyo melalui Kasi Lantaskim Agus Surono menegaskan kegiatan ini wujud komitmen imigrasi dalam memberikan pelayanan prima.

“Kami berkomitmen selalu hadir di tengah masyarakat, terutama mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.

Dia memastikan akan terus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan humanis, termasuk untuk mendukung kebutuhan masyarakat terkait perjalanan ibadah haji.

"Semoga layanan ini memberi kenyamanan dan kepastian bagi calon jemaah," pungkasnya. (mcr12/jpnn)