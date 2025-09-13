Hunian Sekaligus Bisnis, Rukos Srimaya Malang Dibanderol Mulai Rp100 Juta

jatim.jpnn.com, MALANG - Pengembang properti ternama Srimaya Malang kembali menghadirkan hunian prestisius di tengah sejuknya Kota Malang.

Kali ini, Srimaya merilis Rumah Kos (Rukos) eksklusif yang tidak hanya nyaman dihuni, tetapi juga siap menghasilkan cuan lebih dari Rp 200 juta per tahun.

General Manager Srimaya Year Indra Saputra menyebutkan konsep Rukos ini merupakan perpaduan antara hunian, investasi, dan bisnis.

“Hanya dengan Rp 100 juta, sudah bisa memiliki Rumah Kos senilai Rp 1,3 miliar. Sisanya dapat dibayarkan melalui KPR (Kredit Pemilikan Rumah),” ujar Indra dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9).

Rukos Srimaya berlokasi strategis di kawasan bergengsi Karangploso, Malang. Lokasinya dikelilingi perumahan elit, serta dekat dengan kampus besar seperti Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Brawijaya (Unibraw).

Jarak ke UMM hanya sekitar tiga menit, sedangkan akses ke exit tol, pusat kuliner, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya juga sangat dekat.

Selain lokasi yang menguntungkan, pengembang juga memberikan berbagai fasilitas tambahan, mulai dari free furnish (perabot lengkap), bebas PPN, BPHTB, sertifikat SHM, hingga AJB.

“Rukos Srimaya memiliki potensi investasi tinggi, cocok bagi mereka yang ingin memiliki hunian sekaligus bisnis kos-kosan dengan legalitas aman. untuk legalitas dijamin aman, surat sudah split dan langsung dibangun,” katanya.