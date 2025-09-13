Kuliah Fleksibel, Biaya Terjangkau: UT Surabaya Jadi Pilihan 10 Ribu Mahasiswa Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Terbuka (UT) Surabaya resmi menutup rangkaian Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) 2025 dengan menggelar tahap keempat sekaligus terakhir di kampus UT Surabaya, Sabtu (13/9).

Direktur UT Surabaya Suparti menjelaskan tahap keempat ini digelar untuk mengakomodasi mahasiswa baru yang belum sempat ikut pada tahap satu hingga tiga.

“Ini istilah kami tahap sapu bersih. Semua yang belum ikut bisa bergabung, baik luring maupun daring,” ujar Suparti.

OSMB tahap akhir diikuti 471 mahasiswa secara langsung dan lebih dari 1.900 peserta secara daring. Peserta datang dari berbagai daerah, mulai Sumenep, Ponorogo, Tuban, hingga Bojonegoro.

Suparti mengatakan meski penerimaan mahasiswa baru semester ini sudah ditutup pada 18 Agustus 2025, UT akan kembali membuka pendaftaran mulai September 2025 untuk semester berikutnya.

“UT berbeda dengan kampus lain karena menerima mahasiswa baru setiap semester. Jadi istilahnya pendaftaran sepanjang masa,” jelasnya.

Hingga penutupan semester ini, jumlah mahasiswa baru UT Surabaya mencapai lebih dari 10.476 orang. Untuk biaya pendaftaran, UT hanya mematok Rp100 ribu untuk semua program studi.

Adapun biaya kuliah bervariasi antara Rp1,3 juta hingga Rp1,9 juta per semester, tergantung programnya.