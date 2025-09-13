Diduga Terpeleset, Pencari Ikan di Bojonegoro Tewas di Saluran Air

jatim.jpnn.com, BOJONEGORO - Warga Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di saluran air pada Jumat (12/9) pagi.

Kasat Reskrim Polres Bojonegoro AKP Bayu Adjie Sudarmono mengatakan korban diketahui bernama Iswari (45), warga setempat.

"Sudah dilakukan identifikasi terhadap jasad korban, terdapat bekas benturan pada pelipis dan tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan," ujar Bayu.

Penemuan mayat itu bermula saat seorang warga, Mad Tarmuji, melihat tubuh korban dalam posisi tengkurap di saluran air sekitar pukul 06.05 WIB.

Dia kemudian memanggil tetangganya, Nur Hamid, tetapi keduanya tidak berani mendekat dan melapor ke polisi.

"Anggota yang menerima laporan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengecek korban Iswari sudah keadaan meninggal dunia dengan posisi sujud di dalam saluran air," katanya.

Petugas Polres Bojonegoro yang datang ke lokasi menemukan korban sudah meninggal dunia dengan posisi sujud di dalam saluran air.

Hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Sukosewu menunjukkan korban mengalami luka kecil pada hidung (0,5 cm) dan pelipis (0,5 cm). Namun, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya.