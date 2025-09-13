Cuaca Malang Hari ini, Seharian Cerah Hingga Berawan & Berangin di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (13/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Dau, Karangploso, dan Pagelaran berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Dau, Karangploso, Kasembon, Ngantang, Pagak, Pagelaran, dan Pakisaji berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kasembon, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Pujon, Singosari, Tajinan, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.