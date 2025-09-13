JPNN.com

Sabtu, 13 September 2025 – 08:03 WIB
Cuaca Jawa Timur 13 September 2025, Cerah Hingga Berangin Selama Saharian
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (13/9).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek masih berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Batu, Pacitan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 15-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

