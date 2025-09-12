Warga Jatim Antusias Ikuti Audisi Indonesian Idol XIV 2025 di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Jawa Timur antusias mengikuti audisi ajang pencarian bakat bernyanyi Big Audition Indonesian Idol XIV 2025 yang digelar di Auditorium Benedictus UKWMS Kampus Dinoyo, Surabaya, Jumat (12/9).

Hadir pula alumni Indonesian Idol musim ke-12 Nyoman Paul untuk memeriahkan audisi. Dia juga berbagi berbagi tips dan trik, serta pesan penyemangat bagi para peserta.

“Semoga Indonesian Idol bisa terus ada setiap tahun, melahirkan jebolan-jebolan baru yang semakin berkembang. Lancar terus untuk semuanya,” ujar Nyoman.

Nyoman juga mengaku senang dengan sambutan hangat peserta asal Surabaya.

“Welcoming banget. Tadi ada juga yang bertanya tentang proses karantina. Senang melihat antusiasme mereka,” katanya.

Nyoman berpesan kepada peserta yang belum lolos agar tidak patah hati dan tetap semangat. Dia mengajak mereka untuk tetap berusaha sebab audisi akan berlanjut hingga hari kedua.

Panitia mengajak anak muda Surabaya dan sekitarnya untuk tidak melewatkan kesempatan emas ini.

Audisi Indonesian Idol XIV menjadi ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia yang kembali membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi 'The Next Indonesian Idol'. (mcr23/jpnn)