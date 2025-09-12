JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Warga Jatim Antusias Ikuti Audisi Indonesian Idol XIV 2025 di Surabaya

Warga Jatim Antusias Ikuti Audisi Indonesian Idol XIV 2025 di Surabaya

Jumat, 12 September 2025 – 21:30 WIB
Warga Jatim Antusias Ikuti Audisi Indonesian Idol XIV 2025 di Surabaya - JPNN.com Jatim
Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Jawa Timur antusias mengikuti audisi ajang pencarian bakat bernyanyi Big Audition Indonesian Idol XIV 2025 yang digelar di Auditorium Benedictus UKWMS Kampus Dinoyo, Surabaya, Jumat (12/9). Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan anak muda dari berbagai daerah di Jawa Timur antusias mengikuti audisi ajang pencarian bakat bernyanyi Big Audition Indonesian Idol XIV 2025 yang digelar di Auditorium Benedictus UKWMS Kampus Dinoyo, Surabaya, Jumat (12/9).

Hadir pula alumni Indonesian Idol musim ke-12 Nyoman Paul untuk memeriahkan audisi. Dia juga berbagi berbagi tips dan trik, serta pesan penyemangat bagi para peserta.

“Semoga Indonesian Idol bisa terus ada setiap tahun, melahirkan jebolan-jebolan baru yang semakin berkembang. Lancar terus untuk semuanya,” ujar Nyoman.

Baca Juga:

Nyoman juga mengaku senang dengan sambutan hangat peserta asal Surabaya.

“Welcoming banget. Tadi ada juga yang bertanya tentang proses karantina. Senang melihat antusiasme mereka,” katanya.

Nyoman berpesan kepada peserta yang belum lolos agar tidak patah hati dan tetap semangat. Dia mengajak mereka untuk tetap berusaha sebab audisi akan berlanjut hingga hari kedua.

Baca Juga:

Panitia mengajak anak muda Surabaya dan sekitarnya untuk tidak melewatkan kesempatan emas ini.

Audisi Indonesian Idol XIV menjadi ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia yang kembali membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi 'The Next Indonesian Idol'. (mcr23/jpnn)

Meriahnya audisi Indonesian Idol ke-14 di Surabaya yang diramaikan dengan kehadiran Nyoman Paul.

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Kota Surabaya Indonesia Idol audisi indonesia idol Audisi Indonesia Idol Surabaya Nyoman Paul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU