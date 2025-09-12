Literacy Festival 2025, Sampoerna Academy Perkuat Literasi Siswa & Peran Orang Tua

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sampoerna Academy merayakan Hari Literasi Sedunia dengan menggelar Literacy Festival 2025 di Grand Pakuwon Campus, Surabaya, Jumat (12/9).

Tahun ini, festival literasi hadir dengan tema ‘Read Today, Lead Tomorrow’ yang menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran.

Untuk pertama kalinya, orang tua ikut dilibatkan secara aktif melalui kegiatan Parent Storytelling & Seminar. Mereka diajak memahami peran penting keluarga dalam menumbuhkan budaya membaca sejak dini, sekaligus dampak positifnya terhadap prestasi anak.

“Literasi kini bukan hanya sekadar membaca, menulis, dan berhitung. Literasi digital menjadi fondasi penting agar siswa siap menghadapi masa depan yang sarat teknologi, termasuk penggunaan AI,” ujar Principal Sampoerna Academy Grand Pakuwon Mary Jane.

Festival ini juga dimeriahkan dengan Book Costume Parade, pemilihan Literacy Ambassador, hingga lomba AI Story Book Cover Creation.

Menurutnya, melalui lomba itu siswa berkolaborasi dengan guru Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi untuk mendesain sampul buku digital menggunakan perangkat berbasis AI.

Mary menambahkan festival literasi juga menghadirkan program donasi buku yang akan disalurkan ke sejumlah sekolah negeri di Surabaya.

Selain itu, siswa-siswi Sampoerna Academy didorong menjadi agen literasi digital sekaligus kreator solusi nyata bagi masyarakat.