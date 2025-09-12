Serunya City Riding Bareng Honda Scoopy Nikmati Sore Keliling Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM Honda Jatim), distributor sepeda motor Honda untuk wilayah Jawa Timur dan NTT, mengajak jurnalis Surabaya dan sekitarnya merasakan langsung pengalaman berkendara menggunakan Honda Scoopy.

Kegiatan bertajuk Berpacu Dalam Sinergi itu berlangsung Jumat (12/9) sore dengan rute city riding melewati sejumlah ikon Kota Sidoarjo, seperti Alun-Alun Sidoarjo, Monumen Jayandaru, hingga GOR Delta.

Start dari MPM Learning Center Sidoarjo, rombongan jurnalis menggunakan Honda Scoopy menuju diler Satrya Delta Persada.

Di sana, peserta diperkenalkan pada proses Pre Delivery Inspection (PDI) untuk memastikan motor dalam kondisi aman sebelum diserahkan ke konsumen.

Selain itu, para jurnalis juga mendapat edukasi keselamatan berkendara melalui kampanye #Cari_Aman, serta mengikuti Character Challenge untuk mengekspresikan gaya kreatif bersama Honda Scoopy.

Perjalanan kemudian ditutup di Mercy Cafe Sidoarjo. Para peserta membagikan pengalaman mengendarai Scoopy di berbagai kondisi jalan sekaligus mencoba fitur modern yang disematkan, mulai dari USB charger, bagasi luas, hingga lampu LED projector.

Salah satu peserta bernama Fikri Firmansyah mengaku memiliki pengalaman baru mengendarai Honda Scoopy dengan tampilan berbeda dari biasanya.

“Motornya dimodif sedemikian rupa menjadi lebih stylish dan bergaya. Saat mengendarainya menambah rasa percaya diri di jalanan,” ungkapnya.