Mobil Boks Terbakar di Tol Dupak, Muatan Frozen & Buah-buahan Hangus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobil boks bernopol S 9589 WE terbakar Tol Dupak KM 04+800 Banyu Urip, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Jumat (12/9).

Muatan mobil jenis Daihatsu Gran Max berisi frozen food dan buah-buahan itu hangus dilalap api.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pukul 12.25 WIB.

Sebanyak enam unit kendaraan pemadam dikerahkan ke lokasi terdiri dari dua unit tempur Rayon 1 Pasar Turi, tiga unit tim rescue dan satu unit tempur Pos Grudo.

“Petugas tiba di lokasi pukul 12.32 WIB dan langsung melakukan pemadaman. Api pokok dipadamkan pukul 12.46 WIB, dan proses pembasahan selesai pada 13.01 WIB,” ujar Wasis.

Kendaraan tersebut dikemudikan oleh Mohamad Nur Avanda (25), warga Dusun Kesamben, Kabupaten Jombang. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini.

Menurut keterangan pengemudi, kecelakaan bermula saat mobil boksnya didahului kendaraan lain.

Dia mengaku terkejut hingga membuat kemudi oleng dan terguling. Tak lama kemudian, api muncul dan melahap bagian boks yang berisi muatan.