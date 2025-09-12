Geger! Seorang Ibu Melahirkan Bayi Laki-laki di Pinggir Jalan Dukuh Pakis Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Dukuh Pakis, Surabaya digegerkan dengan keadaan seorang ibu mendadak melahirkan bayi laki-laki di pinggir jalan, Jumat (12/9).

Kabid Darlog BPBD Surabaya Linda Novanti mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.48 WIB.

Saat timnya tiba di lokasi kejadian, ibu berinisial SW sudah melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sadar.

“Petugas langsung memberikan pertolongan awal. Bayi laki-laki lahir dalam keadaan sehat, ibunya juga sadar dan stabil,” ujar Linda.

Setelah itu ibu dan bayi tersebut segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Surabaya Medical Service didampingi keluarganya.

Momen dramatis itu menyedot perhatian warga sekitar. Meski berlangsung di pinggir jalan, persalinan berjalan normal berkat kesiapsiagaan tim darurat.

Kini ibu dan sang buah hati telah berada dalam penanganan medis di rumah sakit.

Keduanya dinyatakan sehat. Warga sekitar pun lega karena peristiwa penuh ketegangan itu berakhir dengan kebahagiaan.