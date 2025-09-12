Lewat SKJ, Mitra Bukalapak Dorong Literasi Digital dan Akses Modal UMKM

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Mitra Bukalapak menegaskan komitmennya dalam memberdayakan pelaku usaha mikro melalui penyelenggaraan Spesial Kumpul Juwara (SKJ) ke-31 di Sidoarjo pada Agustus 2025.

Sejak pertama digelar pada 2022, SKJ konsisten hadir di 20 kota dengan melibatkan lebih dari 4.600 Mitra.

Program ini menjadi wadah edukasi sederhana, tetapi berkesinambungan bagi pemilik warung agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi digital.

“Sejak awal, Mitra Bukalapak berkomitmen menjadi mitra strategis pelaku usaha mikro. Konsistensi penyelenggaraan SKJ adalah bukti kami tidak hanya hadir sesaat, tetapi menciptakan dampak jangka panjang,” ujar AVP Mitra Sales & Customer Satisfaction Mitra Bukalapak Riza Tegar Prisandi tertulis, Jumat (12/9).

Melalui SKJ, ribuan pemilik warung dan anggota Komunitas Juwara yang kini tersebar di 139 kota mendapat edukasi manajemen usaha, literasi keuangan digital, hingga pemanfaatan QRIS Mitra Bukalapak.

Forum ini juga menjadi ruang berbagi pengalaman, berjejaring, serta menyampaikan aspirasi langsung kepada tim Mitra Bukalapak.

Salah satunya peserta SKJ Sidoarjo bernama Irfan Rahmanto. Sebagai pemula dia sangat terkesan lantaran mendapat dukungan agar bisa bertumbuh.

“Sebagai pemula, saya terkesan karena Mitra Bukalapak sangat mendukung mitra agar bisa bertumbuh. Kegiatan ini menambah semangat untuk terus berjuang demi keberhasilan bersama,” kata Irfan.