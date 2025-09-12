National Hospital Pamerkan Inovasi Penanganan Stroke dengan Teknologi Canggih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - National Hospital Surabaya pamerkan layanan unggulan Stroke Center, melalui teknologi Mechanical Thrombectomy.

Direktur National Hospital, dr. Hendra Hendri, SpOG, mengatakan penanganan stroke tidak lepas dari sistem cepat tanggap, yang telah dibangun sejak pasien pertama kali dijemput. Salah satunya adalah mobil ambulans dilengkapi smart system.

“Begitu pasien diduga stroke, tim langsung mengaktifkan Code S, kode stroke, memberi instruksi kepada seluruh tim medis agar bersiap di IGD,” ujar dr Hendra, Rabu (10/9).

Baca Juga: National Hospital Luncurkan Layanan Tes Genetik Tuk Pilih Obat Sesuai DNA

Ketika pasien tiba di lokasi, pemeriksaan segera dilakukan. Kemudian apabila diperlukan tindakan khusus, langsung diarahkan ke ruang khusus.

Menurutnya, salah satu tindakan medis yang menjadi andalan adalah Mechanical Thrombectomy. Prosedur tersebut bertujuan untuk menyedot gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah otak.

Baginya Golden time penanganan stroke bisa empat hingga enam jam, bahkan maksimal 24 jam. Maka dari itu, makin cepat pasien ditangani, peluang pemulihan yang dilakukan semakin besar.

Baca Juga: CEO National Hospital Raih Penghargaan Industry Marketing Champion Sektor Kesehatan

“Prosedur ini membuat aliran darah kembali lancar, dan sangat menentukan pemulihan pasien,” ucapnya.

Inovasi tersebut membawa National Hospital, meraih prestasi di bidang kesehatan setelah meraih Stroke Awards berkat keberhasilan.