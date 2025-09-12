JPNN.com

Jumat, 12 September 2025 – 09:34 WIB
Wagub Emil: Peredaran Rokok Ilegal Harus Ditekan, Industri Tembakau Bisa Terancam - JPNN.com Jatim
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan peredaran rokok ilegal harus ditekan karena berdampak pada perkembangan industri tembakau di Jatim.

Menurut Emil, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta bupati dan wali kota untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai.

Dia menyebut industri tembakau sebagai penyumbang terbesar kedua perekonomian setelah makanan sehingga penanganannya harus dilakukan holistik.

"Kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dan semua bupati serta wali kota juga ikut aktif,” kata Emil, Kamis (11/9).

Maraknya peredaran rokok ilegal diduga ikut berimbas pada restrukturisasi salah satu perusahaan besar, PT Gudang Garam Tbk, yang akhirnya menjalankan skema pensiun dini terhadap ratusan pekerja.

Emil menegaskan Gudang Garam tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkan restrukturisasi dengan tawaran pensiun dini.

“Pabrik masih beroperasi, hanya ada penyesuaian jumlah karyawan dengan opsi pensiun dini. Itu berbeda dengan PHK,” jelasnya.

Emil tak menampik tantangan industri tembakau ke depan makin berat. Karena itu, menurutnya, harus ada jalan tengah agar sektor ini tetap bertahan.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan peredaran rokok ilegal harus ditekan karena mengancam industri tembakau.
TAGS   Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak rokok ilegal gudang garam PHK massal pensiun dini peredaran rokok ilegal

