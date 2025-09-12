JPNN.com

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Saat Pagi, Siang Sampai Malam Cerah-Berangin

Jumat, 12 September 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (12/9) baik untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jabung, Poncokusumo, dan Tumpang. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah di seluruh kawasan.

Sore dan malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
