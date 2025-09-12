Cuaca Jawa Timur 12 September 2025, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (12/9).

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya Pacitan dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Pacitan dan Trenggalek masih berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)