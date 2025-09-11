IM3 Edukasi Mahasiswa Jadi Kreator Konten Bijak Lewat Program ICH

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) lewat brand IM3 menggelar program Indonesia Content Hub (ICH) untuk membekali mahasiswa terkait pemanfaatan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

VP Head of Sales Western East Java IM3 Adhy Irawan Sukma menyebut kegiatan ini penting agar generasi muda tak sekadar mengejar popularitas digital, tetapi juga memahami etika dan aturan hukum yang berlaku.

“Anak-anak muda biasanya belajar otodidak. Itu bisa memakan waktu dan biaya karena kesalahan. Dengan bimbingan para ahli, mereka bisa lebih terarah dan terhindar dari pelanggaran,” ujar Adhy seusai pembukaan workshop ICH di ASEEC Tower Unair Surabaya, Kamis (11/9).

Tahun ini, ICH digelar di lima kota, yakni Surabaya, Bali, Malang, Medan, dan Jakarta. Targetnya sekitar 170 peserta per kampus.

Selain pelatihan, program ini juga melibatkan komunitas di tiap kota agar mahasiswa bisa menularkan ilmu yang diperoleh kepada teman-temannya.

Di akhir program, para peserta akan mengikuti kompetisi konten dengan hadiah utama liburan sekaligus membuat konten di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Harapannya, program ini bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya dengan cakupan kota yang lebih luas, termasuk Indonesia Timur,” jelas Adhy.

Direktur Direktorat Pengembangan Karier, Inkubasi Kewirausahaan, dan Alumni (DPKKA) Unair Lastiko Endi Rahmantyo menilai ICH sejalan dengan fokus kampus mendorong mahasiswa menjadi wirausahawan muda.